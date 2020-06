Die unkaputtbare Küchenschabe

Und am Ende der Welt wird sie auf einem Stein sitzen und an einer Flechte knabbern. Und ziemlich am Anfang, vor 350 Millionen Jahren, war sie auch schon da. Gleich nach den Bienen. 15 Zentimeter war sie groß, und Hannes Sprado hätte sich damals vermutlich verkrochen anstatt mutig ein Buch auf sie fallen zu lassen.

Der Journalist lernte die heutzutage freundlicherweise viel kleinere Küchenschabe erst vor Kurzem in einem Hotel in Manhattan kennen. Er nannte sie Paula. Seine erste Kakerlake.

Sprado ist Münchner und dort sagt man offensichtlich "Kakerlake". Wir aber bleiben bei der korrekten Bezeichnung: Küchenschabe. Jedenfalls überstand Paula den Angriff im Hotelzimmer, durfte weiterleben und ist nun der Star im Taschenbuch "verfressen, sauschnell, unkaputtbar", das zwar im Titel so locker-lustig tut, doch mit erstaunlich Wissenschaftlichem zum Thema aufwarten kann. Küchenschaben haben ihre Ohren in den Kniebeugen. Deshalb nehmen sie den heranschleichenden Feind, der sie erschlagen will, wie ein Erdbeben wahr.



Dann starten sie mit 1,6 Meter pro Sekunde. Auf den Menschen übertragen, würden sie 25 Meter pro Sekunde schaffen. Der Weltrekordhalter im 100-Meter-Lauf schafft bloß 10,44 Meter pro Sekunde.



Seit dem 16. Jahrhundert werden deshalb Küchenschaben-Wettrennen veranstaltet. Eine russische Tradition. Wobei Publikum die Insekten in ihrer Konzentration beeinflusst. Wahrscheinlich überlegen sie, ob sie den Fans zuwinken sollen.

Zwar gehen sie den Menschen aus dem Weg, aber die männlichen Vertreter haben ein Faible für den Geruch in Frauenschuhen. Wobei kein Unterschied zwischen Humanic und Prada festgestellt werden konnte. In der Früh sind die Schaben dumm. Will man ihnen etwas beibringen - manche Forscher wollen das! -, ist die Lernfähigkeit am Abend besonders gut.