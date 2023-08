Die Toten Hosen mit Gerhard Polt: Wurmmittelexperte und ChatGPT im Visier

Dabei brillierte in Wien Gerhard Polt, der in verschiedene Rollen schlüpfte, mit scharfem Wortwitz und bissigem Zynismus. Er bekrittelte unter anderem, dass die Klimakleber den Klebstoff auf der Straße verschmieren, während seine Generation ihn noch geehrt hat, indem sie ihn geschnüffelt hat. Und Karl-Heinz Grasser sorgt bei Polt dafür, dass wir Österreicher lernen können, was Ewigkeit ist – nämlich dann, wenn der ehemalige Finanzminister endlich verurteilt wird.

Die Toten Hosen sorgten zwischen Polts Monologen, bei denen der 81-Jährige in verschiedene Rollen schlüpfte, mit Songs wie „Laune der Natur“, „Wünsch dir was“ und „Weil du nur einmal lebst“ (teilweise mit veränderten, an das aktuelle Thema angepassten Texten) für die musikalische Unterhaltung. Der Anrainer wegen allerdings in gebremster Lautstärke und großteils rein akustisch, wobei alle aber auch dem Instrumentarium der Well-Brüder angepasste neue Betätigungen fanden: Campino blies versiert die Trompete und das Alphorn, Bassist Andi Meurer spielte die Zither und alle zusammen Brummtöpfe – mit Fellen überzogene Rumtöpfe, die sie mithilfe eines Stabs in den verschiedensten Tonhöhen zum Brummen brachten.