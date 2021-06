Die Toten Hosen lassen zum 40. Jubiläum in Wien die Kuh fliegen

April 1982: Im Bremer Schlachthof tritt eine Düsseldorfer Punk-Band zu ihrem ersten Konzert an. Mit „Die Toten Hasen“ kündigt der Veranstalter den bunt gekleideten Haufen an. Ein Irrtum, der in die Geschichte der deutschen Rockmusik eingeht. Denn die Musiker nenen sich eigentlich Die Toten Hosen und steigen in den folgenden 40 Jahren mit mehr als 14 Millionen verkauften Tonträgern zu einer der wichtigsten deutschen Bands auf.

2022 feiern Campino und seine Freunde dieses Jubiläum mit der „Alles aus Liebe“-Tournee, die sie und einige Gastmusiker am 2. Juli zu einem KURIER-Konzert in die Wiener Krieau führen wird.