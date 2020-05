Das alte Punk-Fieber glüht noch immer

Die Fans kippen schon eine Stunde vor der Show in ihren Part, steigern sich im Vorraum der Toiletten in „Wir würden nie zu Bayern München gehen“-Chöre, stimmen kurz vor Beginn in der Halle „You'll Never Walk Alone“ an. Man muss sich ja aufwärmen, der Job heißt mitgrölen, Arme in die Höhe reißen, Springen, Toben – für zwei volle Stunden.



Die Rolle der Band hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Und das ist großartig. Nach wie vor sind die Düsseldorfer unprätentiöse Diener ihres Publikums. In der Stadthalle gibt es alles, was man erwartet: Altere Hits wie „Hier kommt Alex“, „Sascha“, „Zehn kleine Jägermeister“, „Steh auf, wenn du am Boden bist“ und den jüngsten „Tage wie diese“. Campino rackert wie besessen, rennt, hüpft, dreht sich wie ein Kreisel, biegt sich wie ein Schlangenmädchen, rutscht auf den Knien und springt ins Publikum.