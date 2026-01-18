"Die Tanzstunde" in den Kammerspielen: "Ein Überfall von Nähe!"

Alles, was sie im Leben wollte, war in einem Augenblick zerstört. Ein Taxi raste auf den Gehsteig und in Broadway-Tänzerin Senga Quinn hinein. Zertrümmerte ihr Knie. Unmöglich zu operieren. Aus der Traum vom Tanzen. Sengas Leben, glaubt sie, ist vorbei. Sie könnte es auch gleich selbst beenden. Stünde da nicht dieser lästige Typ vor ihrer Tür. Der Nachbar von oben.

Ever Montgomery, Professor für Geowissenschaften am New York Institute of Technology. Er kommt gleich zur Sache. „Habe ich Sie beim Selbstmord unterbrochen?“

Keine Witze