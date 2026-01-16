Theater im Gasthaus Birner: "Ihr wollt’s mein Schnitzel umvolken"

Menschen sind mehr als ihre politische Meinung. Auch mit Andersdenkenden sollte man immer im Gespräch bleiben. Was aber, wenn diese „Andersdenkenden“ ein Neugeborenes mit Migrationshintergrund als Ungeziefer bezeichnen? Ein Neujahrsbaby namens Asel mit einer eierlegenden Assel vergleichen und hoffen, bald werde „gesäubert“? Wenn sie dafür tausende Likes, Herzerln und sonstige Beifallsbekundungen bekommen? Und zwar nicht nur von rechtskräftig verurteilten Neonazis und Holocaustleugnern, sondern von „ganz normalen“ Leuten, darunter Bezirkspolitikern? So geschehen in der Facebook-Gruppe „Ich wohne auf der richtigen Seite der Donau“. Will man, muss man mit ihnen im Gespräch bleiben? Bernhard Dechant will. Er will es zumindest versuchen. Der Schauspieler und Regisseur glaubt daran, dass sich Menschen mit den richtigen Argumenten davon überzeugen lassen, dass Rassismus keine Meinung ist. Und dass niemand ihnen ihr Schweinsschnitzerl wegnehmen will.

Dechant weiß aber auch, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist. Über diese Zweifel sowie über die „künstlerische Erkenntnis, die in diesen Digitalisierungshöhlen“ zu gewinnen ist, hat der Nestroy-Preisträger ein Stück geschrieben und inszeniert. „Die richtige Seite“, Untertitel: „Eine dunkelbraune Groteske“, ist inspiriert vom Dramatiker Werner Schwab und einer realen Facebook-Gruppe, in der Rechte und Verschwörungstheoretiker mit Menschen mit, wie es heißt, „unterschiedlichen Weltanschauungen“ zusammenfinden. Am Donnerstag hatte das Stück im Floridsdorfer Gasthaus Birner Premiere. Je nachdem, wo man wohnt, hört sich das für manche ziemlich weit weg an. Ist es nicht. U6 und ein paar Minuten zu Fuß. Die Reise lohnt sich. Dieses Stück ist fantastisch. Klug, komisch und unfassbar gut gespielt. Der Reihe nach. Die Facebook-Gruppe „Ich wohne auf der richtigen Seite der Donau (21/22 Bezirk)“ hat mehr als 20.000 Mitglieder. Darunter viele sogenannte besorgte Bürger. Sie halten sich für Widerstandskämpfer gegen ein jede Freiheit raubendes „System“, das wahlweise in der EU, in der großen Koalition, und bei Linken aller Art verortet wird.