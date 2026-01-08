Theater links der Donau über Menschen rechts außen

Theaterleute wieseln anstelle der ortsüblichen Kellner vom Schank- in den L-förmigen Gastraum und wieder zurück. Das Strandgasthaus Birner befindet sich im verdienten Jahreswechsel-Urlaub. Noch acht Tage bis zur Premiere eines Theaterstücks, das hart diskutiert werden wird. Der seit gut zehn Jahren in Floridsdorf wohnende und arbeitende Schauspieler und Regisseur Bernhard Dechant weiß, dass noch einiges zu tun ist. Er will den 21.254 Mitgliedern der nicht nur im 21. und 22. Bezirk einschlägig bekannten Facebook-Gruppe „Ich wohne auf der richtigen Seite der Donau“ in seiner Aufführung beim „Birner“ möglichst gerecht werden.

„Schweigende Mehrheit“ Als Floridsdorfer war er eher durch Zufall in diese Gruppe geraten, erzählt Dechant in einer längeren Probenpause dem KURIER: „Ich wollte ein Theaterstück bewerben. Am Anfang war auch ich Teil der schweigenden Mehrheit. Erst ein halbes Jahr später habe ich bemerkt, was dort alles gepostet wurde.“ Hühnerkeulen, die in der Pfanne zur Hakenkreuzform zusammengelegt wurden, Ausländer, die als Asseln beschimpft wurden, oder verbale Ausritte wie „Du feige linke Sch***geburt“ waren bis zu einer 2018 eingebrachten parlamentarischen Anfrage nicht die Ausnahme. „Ich habe damals ebenso angriffig dagegengehalten“, gibt der Floridsdorfer offen zu. „Bis mir klar wurde, dass uns die sozialen Medien bei vielen Themen sofort in zwei Lager spalten.“

Über den Autor und sein neues Stück Bernhard Dechant: Der Wiener Schauspieler und Regisseur Bernhard Dechant, Jahrgang 1976, hat als Kinder- und Jugenddarsteller am Burgtheater und im Theater in der Josefstadt begonnen, studierte dann Psychologie und hat sich mit viel diskutierten Stücken einen Namen gemacht. Zuletzt hat er seine Zeit als Alkoholiker auf der Bühne zum Thema gemacht. Sein neues Stück: Zur Premiere von „Die richtige Seite. Eine dunkelbraune Groteske" am 15. 1.



Bernhard Dechant tat dann etwas, was nur wenige tun: Er traf sich mit einigen extremen Hass-Postern und stellte bei ihnen Kränkungen bis hin zu Misshandlungen fest, „die bis in deren Kindheit zurückreichen“. Plötzlich war seine Welt nicht mehr schwarz-weiß, hier gut, dort böse: „Mir fiel die immer größer werdende Unfähigkeit auf, miteinander und nicht gegeneinander und vor allem lösungsorientiert zu diskutieren. Und ich will mich nicht erhöhen und hier auf keinen Fall ausnehmen.“ Dank seiner genaueren Auseinandersetzung mit „Ich wohne auf der richtigen Seite der Donau“ weiß Bernhard Dechant heute, dass nicht alle der 21.254 Follower links der Donau daheim sind und dass bei Weitem nicht alle 21.254 Profile einen rechtsextremen Hintergrund aufweisen: „Das sind heute nicht viel mehr als vierzig, fünfzig Portale. Es gibt hier auch Menschen, die einfach nur die FPÖ wählen und als schweigende Mehrheit sonst nicht weiter auffallen.“

„Raus aus den Blasen“ Wie schweigende Mehrheiten autoritären Regimen den Weg bereitet haben, dafür gibt es aktuell wie in der Geschichte unzählige Belege. Doch wie umgehen mit Medien, die die Gesellschaft mehr spalten als zusammenführen? In seinem Theaterstück „Auf der richtigen Seite“ geht der Regisseur auch auf die Bedrohung durch die Künstliche Intelligenz ein, die am Ende von den Darstellern zum Hassposten missbraucht wird. An dieser Stelle verlässt Bernhard Dechant seinen Wohnbezirk. Sein Plädoyer für möglichst wertschätzende Kommunikation und darüber hinaus Medien, die so wie Zeitungen oder öffentlich-rechtliche Rundfunksender faktenbasierte Inhalte produzieren, beschäftigt längst nicht nur die Transdanubier.

