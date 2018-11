Die Sky-Serie "Das Boot" ist erfolgreich gestartet

Die Sky-Eigenproduktion „Das Boot“ nahm am ersten Wochenende viele Zuschauer mit an Bord. Die Sky Original Production erreichte allein in Deutschland bei der Premiere insgesamt 540.000 Seher im TV und erzielte weitere 757.000 Abrufe über non-linearen Verbreitungswege von Sky. Damit gelang dem Antikriegsdrama, bei dem Andreas Prochaska Regie führte, der reichweitenstärkste Start einer Sky Original Produktion.

Expliziten Zahlen für Österreich werden laut Sky vorerst nicht kommuniziert, so die Antwort auf eine KURIER-Anfrage. "Aber auch in Österreich sind die beiden ersten Folgen sehr erfolgreich - relativ zur Größe der beiden Märkte - gestartet", sagt Michael Hübner von Sky Österreich.



INFO: Sky zeigt am kommenden Freitag linear auf Sky 1 HD die Episoden drei und vier der Sky Original Production. Auf Abruf, über Sky Go und Sky Ticket sind alle Folgen bereits jetzt verfügbar.