Die Sieger der NESTROY-Preise: Leistungsschau, diesmal im TV

Als beste Bundesländer-Aufführung wurde „Hamlet“ am Landestheater Niederösterreich ausgezeichnet, zur besten Aufführung im deutschsprachigen Raum wurde „Der Mensch erscheint im Holozän“ am Schauspielhaus Zürich gekürt. Beste Ausstattung: Ene-Liis Semper und Tiit Ojasoo für „Meister und Margarita“ am Akademietheater. Beste Off-Produktion: „Dunkel lockende Welt“ im Werk X.

Als bestes Stück wurde, wie bereits bekannt, „Schwarzwasser“ von Elfriede Jelinek ausgezeichnet. Sie habe, wie die Nobelpreisträgerin in einer Audiobotschaft sagte, aus der „b’soffenen G’schicht“ auf Ibiza eine Parabel für die „Lächerlichkeit des Großen und die plötzliche Größe des Lächerlichen“ zu machen versucht. Und Lebenswerk-Preisträger Christoph Marthaler war sehr stolz und freute sich sehr.