Die Seelentrösterin Amerikas: Das Phänomen Dolly Parton

Willkommen im „Dollyversum“, einer Welt der Hoffnung, Nostalgie und Sehnsucht, in der jede und jeder Platz hat. Sagen Sie nicht bloß „heile Welt“ dazu, sparen Sie sich die Abschätzigkeiten in Richtung Schlagerkitsch: In einer Zeit, in der die USA gespaltener sind als je zuvor und die Kontroversen um ihren Präsidenten sogar Familien zerreißen, gelingt es der Sängerin, Zusammenhalt zu stiften.

„Dolly ist jene einzigartige Figur in der amerikanischen Kultur, die wie niemand anderer sonst Gegensätze vereinen kann“, erklärt Nadine Hubbs, Genderforscherin aus Michigan, im äußerst hörenswerten Podcast „Dolly Parton’s America“, der Partons Strahlkraft auf den Grund geht.

Der jüngste Song ist dabei nur der letzte Glitzerstein in einer langen Kette von Liedern, Worten und Taten, mithilfe derer die 1946 in bitterarmen Verhältnissen in Tennessee geborene Sängerin zur Ikone aufstieg.

Ihre Lebensgeschichte erzählte Parton schon früh als Inspirationlehrstück – etwa wenn sie ihren von der Mutter aus Stoffresten genähten „Coat of Many Colours“ mit dem Gewand Josefs aus der Bibel verglich.