Die Reporter für das nächste Jahrhundert

Vor bald 100 Jahren - am 30. September 1912 - nahm die Journalismus-Schule an der New Yorker Columbia University ihren Betrieb auf. Die vom Zeitungszaren Joseph Pulitzer gegründete Institution ist damit die weltweit drittälteste Schule ihrer Art (nach Schulen in Paris und Missouri/ USA) und mit Sicherheit die renommierteste - vergibt sie seit 1917 doch auch die begehrten Pulitzer-Preise. Nicholas Lemann ist seit September 2003 Dekan der traditionsreichen Institution. Mit dem KURIER sprach er über die Herausforderungen an die Journalisten der Zukunft.

Eine Entwicklung an der Columbia Journalism School, die ich mit Überraschung festgestellt habe, war die völlige Neugestaltung des "Master of Science"-Programms: Die Schwerpunkte der Ausbildung auf Print, Rundfunk oder Magazinjournalismus wurden aufgegeben. Heißt das, dass Journalisten nun in jedem Medium und auf jeder Plattform arbeiten können müssen?

In gewisser Weise. Es ist aus folgendem Grund kompliziert: Das Problem mit den traditionellen Kategorien war, dass sie mit der Arbeit, die unsere Absolventen typischerweise nach ihrem Abgang bekommen, nicht mehr ganz funktionierten. Das liegt vor allem an der Online-Welt: Egal, in welchem Medienbetrieb unsere Absolventen beschäftigt sind, ihr erster Job ist meistens bei der Website. So beschäftigt etwa ABC News Leute, die Texte für die Website schreiben; Zeitungen beschäftigen Leute, die Videos für die Website filmen, und auch innerhalb jedes Feldes verändert sich alles stark. Wir fühlen uns nicht wohl damit, den Studierenden zu sagen: Wenn du im Fernsehen oder Radio arbeiten willst, müssen wir dir nicht beibringen, wie man eine Story schreibt, oder wenn du bei der Zeitung arbeiten willst, musst du nichts Visuelles lernen. Wir wollen Absolventen, die Beschäftigung finden - aber die alten Kategorien verlieren ihre Nützlichkeit dabei, den Leuten Jobs zu verschaffen, auch wenn die Industrie noch immer existiert.

Kann die Industrie denn Journalisten, die in so in großer Breite ausgebildet sind, erhalten?

Ja und nein. Wir sind in sehr engem Kontakt mit den Arbeitgebern, das ist eine Feedback-Schleife, die solche Veränderungen stark informiert. Wenn wir einem Arbeitgeber "in großer Breite ausgebildete Journalisten" vorstellen, wäre das vielleicht nicht das, was sie wollen. Aber sie wollen sehr wohl jemanden, der das Handwerk der Berichterstattung beherrscht und Berufsethik mitbringt. Daher heißt der Kern-Kurs in unserem neuen System schlicht "Reporting". Und dann wollen die Betriebe Leute, die zu einem gewissen Grad über die Grenzen verschiedener Medien hinweg operieren können. Oft, weil sie die Leute zunächst für die Website engagieren, wo man wissen muss, wie man schreibt, Videos und Photos aufnimmt und postet, wie man Informationen siebt oder wie man ein Content-Management-System bedient.