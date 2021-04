Die radikalen Mutationen rechtsextremer Ästhetik

Die bestimmenden Kräfte der Rechts-Ästhetik sind dabei nicht neu: Dass totalitären Ideologien eine „Todessehnsucht“ innewohne und ihre Anhänger die Erfüllung in einer Welt sehen, in der alles bereits in Ruinen liegt, habe etwa schon Elias Canetti beschrieben, erläutert Künstler-Kurator Proschek.

In seiner Schau im Lentos bringt er noch eine starke sexuelle Komponente in die Betrachtung ein: Der Befund des Psychoanalytikers Wilhelm Reich, wonach Totalitarismus ein Ersatzventil für unterdrückte sexuelle Energien sei, macht auch die Utensilien von Dominanz und Unterwerfung – Ledergürtel, Ketten, Sadomaso-Zubehör – zu rechten Codes. Ein Video der Schwedin Annika Larson, in dem zwei Männer und ein Hund gezeigt werden, bringt diese Ästhetik in einen abstrakten Raum, in dem nicht klar ist, wer wen dominiert. Dass nicht jeder Sadomasochist gleich Faschist ist, sollte allerdings dazu gesagt werden: Codes und Rituale haben stets auch das Potenzial, zweckentfremdet zu werden.