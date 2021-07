Die Politik greift nach der Kunst

Während die Auktionshäuser derzeit auf die Aufmerksamkeit der Sammler-Elite abzielen, die sich kommende Woche in London zur Kunstmesse „Frieze“ versammelt, machte am Freitag die Meldung die Runde, dass die Stadt Venedig massive Verkäufe aus ihren Kunstbeständen plant: Gustav Klimts Meisterwerk „Judith II (Salome)“, das derzeit im Museo Ca’Pesaro in der Lagunenstadt hängt, soll etwa 70 Millionen Euro in die Kasse der Kommune spülen, berichtete die Zeitung Il Sole 24 Ore. Insgesamt will Bürgermeister Luigi Brugnaro 400 Millionen Euro aus Kunst lukrieren, um die Schuldenlast der Stadt einzudämmen.

Das Tabu, wonach Kunst nicht zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden darf, war bereits im Vorjahr erheblich ins Wanken geraten: Damals hatte Christie’s zuerst 85 Werke von Joan Miró aus einer Auktion entfernt, die aus dem Besitz einer verstaatlichten Bank stammten und vom Staat Portugal zur Auktion eingebracht worden waren. Nach Protesten und juristischen Auseinandersetzungen gelangten die Werke am Ende doch zur Versteigerung – sie waren nicht als nationales Kulturgut eingestuft worden. Ähnlich rechtfertigt nun auch Venedigs Bürgermeister den geplanten Verkauf von Klimts 1909 gemaltem Werk sowie weiteren Bildern, etwa von Marc Chagall: Bei venezianischen „Heiligen“ wie Tizian oder Tintoretto hätte er wohl mehr Protest zu befürchten.