Fortsetzung von "Die nackte Kanone": Gemeinsam sind wir dümmer

Die neue „Nackte Kanone“ folgt dem gleichen Prinzip wie das Original: Ein gutmütig-alberner Film, der sich über die Polizei lustig macht, ohne deren Autorität zu missachten. Ein Film, der Leute mit ACAB (All Cops Are Bastards)-Statements in ihren Twitter-Bios genauso anspricht wie jene, die mit „Blue-Lives-Matter“-Flaggen für den Schutz von Polizisten eintreten. Damit könnte das auch der erste Film der Trump-Ära sein, der die Kluft zwischen Aktivisten und Faschisten überbrückt – was ihn zu einem wertvollen Testfall für die Überlebensfähigkeit von Kinokomödien machen dürfte.