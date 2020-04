"Die Nachfolger" auf ServusTV: Es muss nicht immer Start-up sein

Was die Pilotfolge schon gezeigt hatte, ist die Bandbreite an Firmen. „Man glaubt es tatsächlich kaum, welche Dienstleister und dazugehörige interessante Geschichten es gibt. Die Keksausstecher-Manufaktur in Wels aus der ersten Folge ist ein gutes Beispiel dafür.“ Sie braucht nach 53 Jahren Nachfolger. Was es aber auch zeigt ist, dass es sich nicht nur um ein Problem des ländlichen Raumes handelt.

Gefragt ist in dem Zusammenhang auch ein entsprechendes Konsumentenverhalten, und „dass wir gerade in Krisenzeiten wie jetzt etwa den Nahversorger unterstützen, damit potenzielle Kunden nicht künftig bei internationalen Online-Plattformen bestellen müssen“, unterstreicht Wegscheider.

Interessierte Firmen können sich unter nachfolger@servustv.com melden