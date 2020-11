Die Müßig Gang hat die Konsumgesellschaft im Visier

Irgendwann in den späten 80er-Jahren kam H. C. Artmann für eine Lesung in die Schule in der Wiener Boerhaavegasse. Im Publikum der damalige Schüler Rudi Gratzl, den das Event nachhaltig beeindruckte. „Damals habe ich gemerkt, dass das Wiener Idiom super ist, weil es einem so viele Möglichkeiten gibt, Gefühle und Stimmungen auszudrücken“, erzählt Gratzl, heute 46, im Interview dem KURIER.