Die Möglichkeit, Störung zuzulassen

Rupert Huber studierte an der Wiener Musikuni Komposition. Die Wiener Festwochen oder das Centre Pompidou in Paris haben bei ihm Werke in Auftrag gegeben. Die Hauptinteressen des 45-jährigen Wieners liegen in der Klaviermusik und in Klanginstallationen im öffentlichen Raum. Außerdem ist er beim Duo Tosca tätig. Das 1994 mit Richard Dorfmeister gegründete Projekt zählt nach wie vor zu den wichtigsten Vertretern des „ Wien Sounds“, der in den

90ern höchst angesagt war.