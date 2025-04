Die meistbesuchten Museen der Welt: Statistik sieht „neue Normalität“

Der Louvre in Paris, mit 8.737.050 Besuchen im Jahr 2024 weiterhin das meistbesuchte Museum der Welt, baute gegenüber 2023 ein Prozent ab, was angesichts der oft beklagten Überlastung aber kein allzugroßes Problem darstellen sollte. Ähnlich die Situation in den Vatikanischen Museen (mit 6.825.436 Besuchen auf Platz 2 des Rankings) und dem British Museu m (6.825.436, Platz 3). Das Metropolitan Museum in New York, das vom Österreicher Max Hollein geleitet wird und demnächst einen großen Erweiterungsbau in Angriff nimmt, steht als meistbesuchtes Museum der USA mit 5.727.258 Gästen auf Platz vier des Rankings.

Der Apfel fällt oft weit vom Stamm

Anderswo überrunden die einstigen Dependancen die Haupthäuser: So zählte das Guggenheim Museum im spanischen Bilbao 1.301.343 Besuche, während das architektonisch markante Stammhaus an der New Yorker Fifth Avenue mit 766.000 Besuchen ebenfalls hinter den Wert zurückfiel - und in der Top 100-Liste gar nicht mehr aufscheint. Der Louvre Abu Dhabi liegt mit 1.422.021 Besuchen zwar weit hinter dem Palast in Paris, verzeichnet laut Art Newspaper aber weiterhin Besucherzuwächse. Ein weiteres Phänomen sind Erlebnis-„Museen“ wie jenes der Medienkunst-Gruppe TeamLab in Tokio, das sich mit 2.436.870 Besuchen auf Platz 24 des Rankings findet.