Die Lochis starten neues Bandprojekt

Aus den Lochis werden „Helden“: Die Musik-Zwillinge Heiko und Roman Lochmann treten künftig unter dem Bandnamen HE/RO auf. Das kündigten die 21-Jährigen am Montag in ihren sozialen Netzwerken an. Der Name setzt sich aus den Vornamen der Musiker zusammen, außerdem heißt „hero“ auf Deutsch übersetzt „Held“. Das Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die erste Single „Siehst du mich“ am 15. Jänner veröffentlicht wird.