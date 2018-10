Die Lochis: Keine Zeit an Hasser vergeuden

Schon der Titel des Albums deutet an, dass jetzt aber eine Imagekorrektur angestrebt wird: „Wir sind keine Komödianten“, sagt Roman. „Wir waren halt Kinder, die Vieles ausprobiert haben. Eine Musik-Karriere war so weit weg, dass wir nicht darüber nachgedacht haben, wie wir es angehen. Mit den Parodie-Videos haben wir dann die Form gefunden, die in der Öffentlichkeit ankam.“

Für „#Whatislife“, das musikalisch über zahnlosen Deutschpop mit Hip-Hop-Einflüssen nicht hinauskommt, bemühen sie die üblichen Klischees: Reifer sind sie geworden, weil sie in den letzten Jahren überall auf der Welt unterwegs waren und dabei viel gelernt haben.

„Songs wie ,Schatten springen', wo es darum geht, dass man Fehler einsieht, sich überwindet und verzeiht, wäre uns noch nicht eingefallen, als wir das erste Album schrieben“, sagt Roman. „An so etwas denkt man mit 15 noch nicht.“

Heiko nennt dazu „ Superman“: „Von uns wird erwartet, dass wir immer perfekt sind und wie Superman funktionieren. Den Song schrieben wir, nachdem wir bei der Goldenen Kamera geladen waren und Roman sich kurz vorher in der Lobby einen fetten Burger bestellt hat. Natürlich landete der samt Ketchup auf seinem Smoking – definitiv ein ,Leider doch kein Superman’-Moment.“