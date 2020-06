Die Lizenz zum Kunstkopieren

Derzeit besonders kontrovers sind aber die Branchen-Forderungen (wie etwa von „Kunst hat Recht“), die das Internet betreffen. Der Provider müsse bei Urheberrechtsverletzungen u. a. verpflichtet werden, Namen der Anbieter (nach richterlichem Beschluss) bekannt zu geben, Warnhinweise einzublenden oder auch Angebote zu sperren, sagt Label-Betreiber Stephan Dorfmeister. „Wenn ich wissentlich etwas mache, was nicht rechtens ist, ist es dann richtig, nur weil ich es im Internet mache?“

Hier legt sich die Kultur aber mit einem neu erstarkten Gegner an: Jene, die mit dem Internet als Selbstverständlichkeit aufgewachsen sind. In den USA mussten Pläne, Webseiten im Namen des Urheberrechts zu sperren, auf Eis gelegt werden. Das aus ähnlichen Gründen umstrittene ACTA-Abkommen ist in Europa schwer unter Beschuss gekommen. „Völlig inakzeptabel“, findet auch Friesinger Internet-Sperren. Das Internet als Markt zu erschließen „geht nicht mit Klagen und Zwang“.

Georg Leyrer