Die Liebe zum gedruckten Wort

Vielleserin. Die Leiterin der Kinderbücherei in der Hauptbibliothek Wien ist mit Büchern aufgewachsen. Jetzt vermittelt Barbara Eichinger den Kleinen die große Welt des Lesens. Mit einer sorgfältigen Auswahl an bedruckten Seiten , mit einem Sortiment von mehr als 40.000 Büchern und bunten Veranstaltungen lockt die Pädagogin Leseratten und -muffel in die Bibliothek am Urban-Loritz-Platz. "Ich verbringe viel Zeit vor dem Computer. Um zu sehen, was es auf dem Markt Neues gibt", sagt die Vielleserin, die zuletzt über den dritten Band der Kurzhosengangschmunzelte: "Sind Affinität und Lesekompetenz vorhanden, findet jeder schnell das Buch, das ihm gefällt." Und: "Bibliotheken faszinieren wegen der großen Menge an Büchern und der Fülle an Welten, die sich darin erschließen." Eichinger ist überzeugt: Noch lange wird das Blättern für Erwachsene Gewohnheit bleiben, der Druckbuchstabe Kinder in die Welt des Lesens verführen.