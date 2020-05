Die "Leider-Nein"-Schriftsteller

"Das habe ich im Koma gedichtet" heißt die Sammlung, in der Autoren zu Wort kommen, die die Welt zum Glück nie lesen musste. Erschienen im Bassermann Verlag und nur 5,20 Euro teuer. Sammler und Kommentator ist Rolf Cyriax, ehemals Lektor der Verlage Kindler und Blessing.



Warum Peter Wichmann sein "Co." ist, ist wie so vieles in der Welt undurchsichtig, denn Wichmann ist Anwalt und Fachautor für Fernwärmeversorgung. Am alarmierendsten bei den im Buch vorkommenden Amateurschreibern ist nicht, dass mitunter das Wort Grafik als "Kraafik" auf dem Papier landet. Und nicht, dass derart viele in ihren Schriften zu wissen glauben, wo Gott wohnt ("Gott ist die Schwerkraft"). Sondern der Größenwahn, der aus den Briefen spricht. Selbst Meister wie Günter Grass kommen sich nicht so wichtig vor.



"Drucken Sie als Erstauflage 1 Mio Exemplare", wird da gefordert. Oder: "Es handelt sich um das wichtigste, bedeutungsvollste Werk, das jemals geschrieben wurde und künftig geschrieben werden kann. Eine möglichst schnelle Publikation ist deshalb erforderlich."

Ein lustiges Buch, das allerdings Angst macht.