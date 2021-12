Die kunterbunte mdw in Wien: die Singschule in der Tierklinik

Schon in der Volksschule hätte sie sich, sagt sie, für Antidiskriminierung eingesetzt: „Das hab‘ ich in mir.“ Von 2009 an war sie die Vorsitzende des Arbeitskreises: „So wurde ich mit der Universitätspolitik vertraut, denn ich war in allen Entscheidungen involviert. Und Werner Hasitschka, der damalige Rektor, wurde auf mich aufmerksam.“ Er bot ihr 2011 das Vizerektorat für Lehre und Frauenförderung an, ab 2013 war sie für die zentralen Ressourcen zuständig – und damit fürs Personal wie auch fürs Bauwesen. „Daher habe ich die Universität in sehr vielen Facetten kennengelernt.“ 2015 bewarb sie sich – auch auf Bitten aus dem Haus – um die Nachfolge von Hasitschka. Und wurde gewählt. Ihre zweite Amtsperiode geht bis 2023.

Gründung des Konservatoriums

Interessanterweise ist die mdw als Konservatorium für Musik aus privatem Engagement heraus entstanden: Die 1812 gegründete Gesellschaft der Musikfreunde rief 1817 eine Singschule ins Leben, zwei Jahre später begann der Instrumentalunterricht. Das war also noch lange vor dem Bau des 1870 eröffneten Musikvereinsgebäude. Ende des 19. Jahrhunderts wurden bereits mehr als 1.000 Studierende gezählt, 1909 kam es auf Entschließung des Kaisers zur Verstaatlichung. Die neue „k.k. Akademie für Musik und darstellende Kunst“ erhielt auch ein eigenes Haus in der Lothringerstraße – gleich neben dem Konzerthaus und mit einer prächtigen Probebühne, dem Akademietheater.

1928 wurde im Schönbrunner Schlosstheater eine von Max Reinhardt initiierte Schauspiel- und Regieschule als Abteilung der damaligen Fachhochschule für Musik und darstellende Kunst eröffnet. Das Akademietheater hingegen nutzte man für Kooperationen mit dem Burgtheater. Doch die Zusammenarbeit gestaltete sich schwierig, die Burg hielt Vereinbarungen nicht ein und gerierte sich als Hausherr. Ab den späten 1950er-Jahren durfte die Hochschule nur mehr Gast sein, aber auch das funktionierte nicht. 1979 musste das Theater zur alleinigen Nutzung an die Bundestheater übertragen werden. Im Gegenzug wurde das Schlosstheater umgebaut, und das nahegelegene Palais Cumberland, seit 1940 Sitz des Reinhardt Seminars (das natürlich in der NS-Zeit nicht so heißen durfte), erhielt die Studiobühne Penzing.

Die mdw war in all den Jahren gewachsen. 1963 zum Beispiel wurde die Abteilung Film und Fernsehen gegründet, die sich seit 1998 Filmakademie nennt. So kamen immer mehr Standorte hinzu: „Wir waren über die ganze Stadt verstreut.“ 1996 übersiedelte die Veterinärmedizinische Universität aus Platznot nach Floridsdorf – und die mdw zog in deren ursprünglichen, 1821 bis 1823 errichteten Gebäudekomplex im dritten Bezirk ein.

„Wir sind hier sehr glücklich!“, schwärmt Sych. In den vergangenen Jahren wurden neue Baukörper errichtet, von den 25 Instituten sind nun etwas mehr als die Hälfte am Campus konzentriert, darunter das Institut für Kulturmanagement und Gender Studies, die Musiksoziologie und die Musikethnologie, das Institut für Popularmusik, die Bibliothek, die Konzertfächer Blasinstrumente, Schlagwerk, Streicher und Chor. „Es entwickelt sich hier eine neue Dynamik“, sagt Sych.