Die Kritiken des Wochenendes: Bernsteinaugen, eine Schwester und die Philharmoniker

Ein überaus kostbares Kleinod an der Volksoper

Es muss nicht immer die große Show, die funkelnde Revue oder die gigantische Ausstattungsschlacht sein, um das Publikum letztlich glücklich zu machen. Es geht auch kleiner, feiner und nuancierter, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Das beweist die Wiener Volksoper mit ihrer Neuproduktion von Ralph Benatzkys 1930 in Berlin uraufgeführter so genannter Kammeroperette „Meine Schwester und ich“ in geradezu exemplarischer Weise. Sicher, es gibt kein Ballett, keine riesigen Ensembles, keine Chöre und auch keine Massenszenen. Stattdessen setzte Benatzky (mit seinem Co-Autor Robert Blum) auf einen schmalen Orchesterapparat und eine Vorlage, die an einen Georges Feydeau oder einen Eugène Labiche erinnert.

Eine klassische Boulevardkomödie (tatsächlich stand ein Stück der Herren Georges Berr und Louis Verneuil Pate), bei dem die Musik trotz einiger Hits eher begleitend zum durchaus turbulenten Geschehen eingesetzt wird.

Worum geht es? Um die reiche Prinzessin Dolly, die sich in ihren sozialromantischen Angestellten Roger verliebt. Dieser erwidert ihre Liebe zwar, hält den Standesunterschied aber für unüberwindbar. Worauf Dolly eine arme Schwester erfindet, die natürlich sie selbst ist, und in die sich Roger unsterblich verliebt. Denn hier stehen Geld und Titel ja nicht im Wege. Also ein Happy-End?

Für die Volksoper auf jeden Fall. Denn mit „Meine Schwester und ich“ hat man nun ein entzückendes Kleinod im Repertoire, das nur eines will: Unterhalten!

Das gelingt – stückbedingt – vor allem im zweiten Teil bestens. Denn Hausherr Robert Meyer hat mit viel Liebe zum Detail und noch mehr Zug zu den Pointen inszeniert; Christof Cremer hat mit einer riesigen Bibliothek sowie einem ebenso riesigen Schuhgeschäft eine extrem geschmackvolle Ausstattung geschaffen. Dazu sorgen schöne Lichteffekte und passende Kostüme für das richtige Flair der 30-er Jahre.

Große SpielfreudeUnd die Besetzung kann sich sehen und hören lassen. So ist Lisa Habermann eine auch vokal hinreißend noble Dolly, die als ihre Pseudo-Schwester aber auch jeden Gag perfekt bedient, um ihren Roger um den Finger zu wickeln. Diesen stattet Lukas Perman mit dem Charme eines jungen Clark Gable aus; das gemeinsame „Ich lade Sie ein, Fräulein“ besitzt Ohrwurm-Qualität.

Als Buffopaar brillieren Johanna Arrouas als quirlige Verkäuferin Irma mit Hang zum Varieté und Carsten Süss als ungarischer Graf Lacy. Julia Koci, Nicolaus Hagg sowie Georg Wacks und der Jugendchor füllen ihre Rollen tadellos aus; als etwas schusseliger Schuhhändler Filosel holt sich Herbert Steinböck alle Pointen. Und Guido Mancusi sorgt am Pult des guten, jazzigen Orchesters für den adäquaten Sound.

Berechtigter Jubel für alle Beteiligten! So soll es sein. Peter Jarolin

Ein Bestseller auf der Bühne in Linz

Edmund de Waal, Autor des Weltbestsellers „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ (2011), war Samstag sichtlich beglückt. Die Besucher des im Linzer Schauspielhaus uraufführten Musicals waren es auch – und konnten es sein.

Denn das Auftragswerk des Landestheaters Linz überzeugt – trotz mancher Mängel wie dem etwas langatmigen Beginn und einem bemerkenswert lauen Finale – vor allem durch eine großartige Ensemble-Leistung.

Ideenreich und inspiriert: die Regie von Henry Mason. Ihm ist auch als Librettist das Kunststück gelungen, die überaus komplexe Geschichte der jüdischen Bankiersfamilie Ephrussi, einst reich wie Rothschild, über Generationen und zeitliche wie geografische Grenzen über Wien, Paris bis Tokio hinweg in klug arrangierte Szenen zu kleiden. Mit gut nachvollziehbaren Verschränkungen und Rückblenden. Seine Lyrics sind dabei von außerordentlicher Qualität.