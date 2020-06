Die Konfetti-Party im Theseustempel

Besucher konnten mit den Füßen darin scharren, kleine Kinder darin spielen. Man fühlte sich mal wie Dagobert Duck im Geldspeicher, dann wieder wie bei einem Spaziergang im Herbstlaub. All diese Assoziationen – und viele mehr – konnte das Material, das je nach Lichtsituation anders schimmerte, auslösen.

Der Titel, "Festum II", verwies auf festliche Anlässe, bei denen Konfetti geworfen werden. Übersetzt in das traditionsreiche Material Bronze wurde aus dem Party-Utensil ein Anstoß, um über Vergänglichkeit nachzudenken: So wie der Glanz eines Festes vergeht, so verändern sich auch die Hervorbringungen der Kunst. Die Plättchen, die nicht im Volksgarten verbleiben, könnten ebenso wieder zur stolzen Skulptur wie zum banalen Alltagsgegenstand werden.

Das Kunsthistorische Museum, das den Theseustempel als Außenstelle betreibt, hat mit Martins Werk somit auch seine eigene Rolle zur Diskussion gestellt – in zugänglicher und pointierter Form.