"Die Kameliendame": Heftige Emotionen einer großen Liebe

Von: Silvia Kargl

John Neumeiers am Sonntag erstmals vom Wiener Staatsballett in der Staatsoper aufgeführtes Stück „Die Kameliendame“ hat alles, was zu einem erstklassigen Ballett gehört. Die Rollen werden allein durch die Choreografie mit Tanz, Körperhaltung und Mimik gestaltet, der Inhalt wird ausschließlich im Tanz vermittelt. Dazu kommen die Ausstattung Jürgen Roses mit Kostümen, die vor den spärlich eingesetzten Requisiten besonders gut zur Geltung kommen, und Musik von Frédéric Chopin.

Sowohl die Kompositionen für Orchester und Klavier, von Markus Lehtinen dirigiert und vom Pianisten Michał Białk interpretiert, als auch die Soloparts für Klavier, auf der Bühne von Igor Zapravdin gespielt, wirken wie für Neumeiers Ballett geschaffen.