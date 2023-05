Die Indie-Band Garish baut zum Jubiläum auf Konrtollverlust

Freie Hand

Oft sind Garish beim Zusammenstellen von „Hände hoch ich kann dich leiden“ „volles Risiko“ eingegangen, haben den Musikern komplett freie Hand gelassen und mussten dann auch das Ergebnis ohne Wenn und Aber annehmen.

Aber: „Das wollten wir auch so“, sagt Gitarrist Julian Schneeberger. „Der Kontrollverlust bei vielen der Songs war das Spannende daran. Und wir sind nicht enttäuscht worden. Wir fanden alle Ergebnisse überraschend, aber auch super.“

Garish haben für das Jubiläumsalbum auch selbst aufgenommen. Nämlich die Songs, für die sie schon länger Ideen hatten, wie man sie besser machen könnte . Darunter mit den Strottern „Dei Wöd is a Scheibm“, den einzigen neuen Song auf dem Album. Es ist ihr erster in Mundart und beschreibt Menschen mit engem Horizont. Entstanden ist er nicht während der unter anderem von Verschwörungstheoretikern bestimmten Pandemiezeit, sondern lange davor. So lange, dass sich Jarmer gar nicht mehr an den genauen Ursprung erinnern kann.

Auch wenn Jarmer und Schneeberger jetzt total froh über „Hände hoch ich kann dich leiden“ sind, weil es ein leichter Prozess war, hätten sie das Jubiläum aber verschlafen, wenn nicht jemand von der Plattenfirma die Idee an sie herangetragen hätte. Sie arbeiten nämlich am nächsten Studio-Album und haben nicht daran gedacht.