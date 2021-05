Die im Schatten sieht man doch

Nicht nur die Museen, auch die Galerien in Wien sind nach der Lockdown-Pause zurück – neben Ausstellungen, die gerade noch zu sehen sind, steht einiges an Neuem an.

Nur noch bis 15. Mai ist die Schau des Kunst-Absolutisten Jonathan Meese in der Galerie Krinzinger zu sehen – die Werkserie „Die Dr. Mabusenlolita“ steht in Beziehung zu Meeses Bearbeitung von Vladimir Nabokovs „Lolita“, deren Aufführung nun für kommende Saison im Wiener Volkstheater geplant ist. Das Theater produziert am 12. 5. auch eine Online-Feier für Joseph Beuys mit Meese.

Ein Faible für Provokation hat auch der Wiener Künstler TOMAK – ab heute, Dienstag bietet ihm die Galerie Petra Seiser in der Wiener Himmelpfortgasse Platz dazu. Unter dem Titel „Daumenschraube“ sind neue Zeichnungen versammelt, in denen der Künstler laut Eigenangabe ausloten will, „welche Chancen der Umwertung die Krise bietet“. Parallel sind Metallobjekte von Nani Hagg ausgestellt, die auf Knochen und Details menschlicher oder tierischer Körper aufbauen.

Organische Formen verarbeitet auch der in Wien lebende Portugiese Hugo Canoilas, der zuletzt den Kapsch-Kunstpreis erhielt. Ergänzend zu seiner Installation im Wiener mumok, wo er ausgehend von Meereslebewesen amorphe Skulpturen aus Glas oder Filz zeigt (bis 20. 6.) präsentiert die Galerie Martin Janda Gemälde und Objekte, deren Verbindung zur Natur mal mehr, mal weniger offensichtlich sind. (hub)