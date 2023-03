Die Hits von U2, reduziert auf das Wesentliche

„Musik erlaubt dir, auf Zeitreise zu gehen“, sagt U2-Gitarrist The Edge. „Deshalb wollten wir herauszufinden, wie es wäre, wenn wir uns unsere frühen Songs zurückholen und ihnen den Vorteil – oder Nachteil – einer Neuinterpretation im 21. Jahrhundert geben würden.“

The Edge war die treibende Kraft hinter „Songs Of Surrender“, dem am 17. März erscheinenden neuen U2-Album. Dafür hat das Quartett Klassiker wie „Where The Streets Have No Name“, „With Or Without You“ oder „Vertigo“ neu aufgenommen und ihnen ein sanfteres, oft rein akustisches Gewand gegeben.