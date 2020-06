Die Highlights der Salzburger Festspiele

Erstes Theater-Highlight: "Prinz von Homburg" von Heinrich von Kleist, in der Regie von Andrea Breth, mit "Langzeit-Jedermann" Peter Simonischek in der Hauptrolle, ab 28. Juli.



Dann geht es Schlag auf Schlag: Am 30. Juli ist die Premiere von " Peer Gynt" auf der Pernerinsel (Regie: Irina Brook), Iggy Pop hat dazu einen neuen Song geschrieben. Am 31. Juli ist der Start des Young Directors Project. Und ab 7. August gibt es Raimunds "Der Bauer als Millionär" im Schauspielhaus, und zwar in einer Fassung, die Schauspieler und Puppentheater miteinander verbindet. "Meine Bienen. Eine Schneise" von Klaus Händl wird am 23. August im Landestheater uraufgeführt.