Die fragile Schönheit des Gefühls, tief durchzuatmen

Die im Iran geborene, in Berlin lebende Künstlerin gehört zu jenen, die Skulptur nicht als feste Form verstehen, sondern sich in den Grenzbereichen des Genres und seiner Materialien aufhalten – in Nachfolge von post-minimalistischen Zugängen von Personen wie Lynda Benglis oder Eva Hesse, die schon früh mit Schaum, Gummi oder Fiberglas experimentierten. Baghramian konnte damit einiges an Renommee einsammeln, sie gewann etwa den „Nasher Sculpture Prize“ für 2022.

Die Künstlerin sagt, sie wolle mit ihren Objekten „den Raum besetzen, ihm aber auch etwas zurückgeben“. Den luftigen Saal der Secession, als Keimzelle des modernen Kunstverständnisses viel gepriesen, vergleicht sie dabei mit einer Lunge.