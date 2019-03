Fotostory des Tages: Schleimige Eindrücke von den Kids' Choice Awards

Hier die Gewinner 2019:



Bestes TV-Drama: 'Riverdale'

Beste Reality-Show: 'America's Got Talent'

Beste Comedy-Show: 'Fuller House'

Beste TV-Moderatorin: Ellen DeGeneres ('Ellen's Game of Games')

Bester Film: Avengers: Infinity War'

Bester Film-Schauspieler: Noah Centineo ('To All the Boys I've Loved Before')

Beste Film-Schauspielerin: Joey King ('The Kissing Booth')

Bester Superheld: Robert Downey Jr. ( Tony Stark/ Iron Man, 'Avengers: Infinity War')

Bester Animationsfilm: 'Die Unglaublichen 2'

Beste Band: Maroon 5

Bester männlicher Künstler: Shawn Mendes

Beste weibliche Künstlerin: Ariana Grande

Bester Song: 'thank u, next', Ariana Grande