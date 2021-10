„Die ewige Schuld, der man nicht entkommen kann“

Zlabinger sieht es anders. Denn Davies hatte sein Werk mit einer ausgeklügelten Symbolik aufgeladen: „Dem Stück ist die Tarot-Karte des Turms zugrunde gelegt. Die trägt die Nummer 16. Daraus errechnet Davies die Quersumme sieben, und aus der Zahl erarbeitet er die Reihe für seine Komposition.“

Das klingt kompliziert, muss man aber auch nicht weiter entschlüsseln. Es reicht, der kompromisslosen, verstörenden, aufwühlenden Musik zuzuhören.

Der Turm stehe in der Tarot-Deutung auch „für ein gedankliches Gefängnis. Das fand ich so interessant. Der Leuchtturm wird zur Metapher für den Ort einer Schuldbewältigung oder Gewissensbefragung“, so Zlabinger.

„Man sieht drei Menschen zu, die mit sich selbst oder mit dem, was sie erfahren haben, was sie an Lebensträumen nicht verwirklichen konnten, nicht zurechtkommen. So geraten sie in Extremsituationen.“