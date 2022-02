Gegründet hat Howald, der als Kind Marimbaphon gelernt und „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart darauf gespielt hat, seine neue Band, als er für sein voriges Solo-Album ein Release-Konzert spielen wollte. „Ich hatte schon in Basel meine erste Band gehabt, bin dann als Solist in dieses Singer/Songwriter-Ding reingerutscht, habe mich aber selbst nie so gesehen. Für das Konzert brauchte ich eine Band und habe gemerkt, dass ich dieses Kollektive und auch die Überraschungsmomente, die eine Band liefert, sehr vermisst habe.“