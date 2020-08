Die Band Glass Animals erlebte das kleine Wunder von Dublin

„Ansonsten war ich einfach für Joe da. Denn der Zuspruch, nicht aufzugeben, auch wenn die Reha extrem mühsam ist, ist sehr wichtig.“

Als Seaward aus dem künstlichen Koma geholt wurde, hatte er keine Gedächtnislücken, konnte aber nicht kommunizieren. „Wir haben versucht, SMS zu schreiben, aber das ging anfangs auch nicht. Er war in seinem Körper gefangen. Das war so frustrierend für ihn. Und als er langsam wieder sprechen und gehen lernte, war das für ihn extrem anstrengend. Als Gesunder machst du das einfach, ohne darüber nachzudenken. Er musste aber erst wieder lernen, darüber nachdenken, welche Muskeln dafür eingesetzt werden, so wie man das oft bei Babys sieht. Das war die schwierigste Zeit.“