Die Ärzte spielten in Wien die "Nacht der ausgefallenen Songs"

Was in dieser Anfangsphase der Show nicht gut passt, ist das Zusammenspiel. Denn das Programm ist ganz anders, als noch beim Frequency, sie hatten nur fünf Tage Zeit, es einzustudieren, die aber - wie Urlaub auch zugibt - nicht gut genug genützt. Bemerkbar macht sich das bei selten oder lange nicht mehr gespielten Songs wie „Noise“ oder „Achtung: Bielefeld“ vom Album „Hell“ von 2020, oder „Einschlag“ von dessen Nachfolger „Dunkel“, das Die Ärzte hier überhaupt das aller erste Mal live spielen, oder „Die Banane“ aus dem Jahr 1995. Da klingen sie längst nicht so kompakt im Zusammenspiel, wie man sie kennt, greifen auch mal kurz daneben und sind alles andere als textsicher. Was die Stimmung in dieser Phase auch noch leicht trübt, sind die Herbsttemperaturen und der kühle Wind, der auch noch von beständigem Regengetröpfel begleitet wird.