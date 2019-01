Die 76. Golden Globes: Alles Wissenswerte auf einen Blick

Am Sonntag ist es endlich soweit: In der Nacht vom 6. auf den 7. Jänner findet im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills die 76. Verleihung der Golden Globes statt.

Wo kann man die Verleihung mitverfolgen?

Die Golden Globes werden am 6. Jänner in den USA ab 17:00 Uhr Ortszeit übertragen. Wer das live mitverfolgen möchte, hat die Chance, das in der Nacht vom 6. auf den 7. ab 02:00 Uhr morgens bei TNT-Serie zu tun.

Was sind die Golden Globes?

Verliehen werden die „Oscar-Vorboten“ seit 1944 von der Hollywood Foreign Press Association ( HFPA), der aktuell rund 90 Journalisten aus 55 Ländern angehören. Anders als bei den Oscars bestimmen bei den Golden Globes Filmkritiker, welche Produktionen und Künstler mit einer der begehrten goldenen Kugeln geehrt werden. Da die Verleihung immer kurz vor der Nominierung der Academy Awards stattfindet, geben sie meist auch einen Vorgeschmack auf die Oscars, da Gewinner der Globes erfahrungsgemäß gute Chancen haben, auch von der Academy nominiert zu werden.

Wer ist dabei?

Die Moderation der diesjährigen Verleihung übernehmen zwei Serienstars: Sandra Oh („Grey’s Anatomy“, „ Killing Eve“) und Andy Samberg („Brooklyn Nine-Nine“) führen durch den Abend, an dem in insgesamt 25 Kategorien Preise an jeweils einen der fünf nominierten Filme, Serien oder Künstler überreicht werden.

Die eigentliche Bekanntgabe der Gewinner liegt ebenfalls in hochkarätigen Händen. Neben den bereits bestätigten Schauspielern Jamie Lee Curtis, Idris Elba, Harrison Ford, Gary Oldman, Octavia Spencer, Ben Stiller, Catherine Zeta-Jones, Jessica Chastain, Sam Rockwell, Johnny Galecki und Michael B. Jordan ist nun mitgeteilt worden, dass auch A-List-Stars wie Halle Berry, Chadwick Boseman, Jim Parsons, Emily Blunt, Dick Van Dyke, Lady Gaga und Bradley Cooper etwaige Preise verleihen werden.

Wer ist nominiert?

In 23, beziehungsweise 25 Kategorien, wenn man Cecil B. DeMille Award für das Lebenswerk und den Carol Burnett Award mitzählt, sind jeweils fünf Produktionen oder Künstler*Innen für einen Golden Globe nominiert. Die Verleihung berücksichtigt dabei Film und Fernsehproduktionen gleichermaßen.

Die drei großen Favoriten sind dieses Jahr sind „A Star Is Born“ von und mit Bradley Cooper sowie Lady Gaga, „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ und „Vice – Der zweite Mann“, die jeweils fünf und im letzten Fall sogar sechs Nominierungen verzeichnen können – und das in den großen Kategorien für den besten Film, den oder die beste/n Schauspieler*In oder auch die beste Regie.