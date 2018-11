Die 100 Mächtigsten der Kunst: #MeToo belegt Stockerlplatz

Es ist meist bloß ein Spiel der Eitelkeiten, das dem Magazin " ArtReview" alljährlich hohe Aufmerksamkeit beschert: Das von einem Experten-Panel zusammengestellte "Power 100" - Ranking will die einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt ermitteln.

Heuer sind es aber nicht bloß Persönlichkeiten, denn auf Platz 3 findet sich als Neueinstieg die #MeToo-Bewegung, in dessen Fahrwasser auch der Missbrauch von Macht in der Kunstwelt zum Thema wurde: Der Co-Herausgeber des Magazins Artforum, Knight Landesman, wurde mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, unter dem Titel "We Are Not Surprised" ("Wir sind nicht überrascht") formierte sich eine Welle der Auflehnung gegen diskriminierende Strukturen.

"#MeToo veränderte das Klima, in dem Kuratoren ausgewählt, Preise verliehen und Ausstellungen konzipiert werden", heißt es in der Erklärung der Jury, die damit auch gegenüber dem Ranking, dass ja selbst Macht und Einfluss auf ein Podest hebt, selbstkritisch Stellung bezieht: "#MeToo ist Vorreiter eines Modells, in dem Macht von jenen kontrolliert wird, die davon ausgeschlossen sind".