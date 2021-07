Diana Krall: "Traurige Songs machen mich glücklich"

So schmückt sie sich diesmal mit Cover-Versionen von Klassikern wie "Superstar" von den Carpenters, "I Can’t Tell You Why" und "Desperado" von den Eagles, dem zum Titelsong erklärten eher unbekannten Bob-Dylan-Poem "Wallflower", "California Dreamin’" von The Mamas & The Papas, den 10cc- Oldie, Elton Johns Edelschnulze "Sorry Seems To Be The Hardest Word", "Feels Like Home" von Bryan Adams. u. a. Außerdem mit einem Song von Paul McCartney, den dieser selbst nie aufgenommen hat: "If I Take You Home Tonight".

Und sie "will sich gar nicht verteidigen", sagt die Krall. "Ich stehe zu allem, was ich bisher gemacht habe – mit einer einzigen Ausnahme: ,Popsicle Toes‘." Außerdem hätten auch Hard-Core-Jazz-Musiker wie " Miles Davis etwa mit ,Tutu‘ immer wieder Experimente in Gefilde außerhalb des Jazz gewagt".