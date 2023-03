Diagonale 2023 mit Preisverleihung an Margarethe Tiesel eröffnet

Es stelle sich die Frage, was wäre, "wenn die Rede von der 'Spaltung der Gesellschaft' also eigentlich Ausdruck zunehmender kommunikativer Unmündigkeit ist? Ein Hinweis, dass politischer Diskurs und der wertschätzende Austausch von Argumenten längst nicht mehr als bereichernd empfunden werden. Ein Hinweis, dass uns das Verhandeln von Widersprüchen als Essenz der Demokratie mehr und mehr abhandenkommt", so die Intendanten.

"Moralische Empörung ist zuwenig"

Es sei abzusehen, dass die Zivilgesellschaft in Zukunft wieder lauter die Stimme erheben werde. "Dabei wäre fatal, sollte es nicht gelingen, nachvollziehbar zu kommunizieren oder im Flottieren der Zeichen an die Übersetzung zu denken: in der eigenen Branche, im Freundeskreis, in der Lokal- und Bundespolitik. Moralische Empörung ist zu wenig. Ansonsten entsteht ein Unbehagen, gedeihen gegenseitige Ressentiments", hieß es in der Rede. "Erlauben Sie uns also in den kommenden Tagen, viele sehnsüchtige Diagonale-Postkarten wider die Provinzialität an uns alle zu schreiben: als Plädoyer für Grautöne und Farbüberlagerungen - für Realität und Utopie."