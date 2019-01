Deutscher Opernsänger Theo Adam 92-jährig gestorben

1974 debütierte er in den „Meistersingern“ am Münchner Nationaltheater als Hans Sachs. Für Adam war es die Glanzrolle unter weit mehr als 100 Partien. „Meine schönste Zeit war eindeutig Bayreuth“, sagte der Sänger einmal. 70 Jahre hat der Sohn eines Dekorationsmalers alles aus seiner Stimme heraus geholt, fast 60 Jahre auf den Opernbühnen der Welt gestanden. Am 30. November 2006 beendete der Kammersänger seine Karriere dort genauso, wie sie am ersten Weihnachtsfeiertag 1949 begann - als Eremit in Webers „Freischütz“ in der Semperoper.

Mit 80 sei es genug, befand er damals. Fortan sollten die eigenen Bedürfnisse den Alltag des Bassbaritons bestimmen. „Ich will mein Leben genießen an der Seite meiner Frau“, hatte er diesen Schritt begründet. Tatsächlich besuchte das Paar fortan Theater, Konzerte, Ausstellungen, reiste zu Festspielen. Zuletzt aber fehlte der markante weiße Haarschopf in der Öffentlichkeit. „Mein Mann ist im Pflegeheim“, erklärt Eleonore Adam. Mehr will sie nicht sagen, wie beim Rückzug ins Private beschlossen.

Ihr Mann gehörte ab 1937 dem Dresdner Kreuzchor an, was er als persönliches Glück bezeichnete. Nach dem Krieg arbeitete er als Lehrer und studierte nebenher Gesang beim früheren Heldentenor Rudolf Dittrich. 1949 debütierte Adam an der Staatsoper und sang regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen. Auch an der Met in New York und anderen berühmten Häusern wusste der Sachse, der später auch Opern in Berlin und Dresden inszenierte, sein Publikum zu begeistern - unter anderem mit ungewöhnlicher Vielseitigkeit.

Der Umfang seiner Stimme erlaubte Aufgaben als dramatischer Bass- und Heldenbariton ebenso wie Modernes. So sang er die Titelrolle in Alban Bergs „Wozzeck“ oder „Einstein“ von Paul Dessau, Doktor Schön in Alban Bergs „Lulu“ ebenso wie den Ochs in Richard Strauss' „Rosenkavalier“. Der Baal in der Uraufführung der gleichnamigen Oper von Friedrich Cerha bei den Salzburger Festspielen 1981 war seine 100. Rolle. Ihn sang er 1996 zum letzten Mal - mit 70.