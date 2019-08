Deutscher Buchpreis: Ein Fußballer denkt meist an Sex

Eine der – vielen – Überraschungen beim heurigen Deutschen Buchpreis ist Tonio Schachinger - Foto oben -, geboren vor 27 Jahren in New Delhi, aufgewachsen in Nicaragua und Wien, wo er Germanistik und Sprachkunst (an der Angewandten) studiert hat.

Der nominierte Roman beobachtet jemanden, der dem Titel gemäß „Nicht wie ihr“ ist. Einen Fußballer, einen österreichischen Fußballstar namens Ivo Trifunovic, der in England spielt und am Ende in Italien.

Er verdient 100.000 Euro in der Woche, und schon deshalb kann es sich unmöglich um Marko Arnautovic handeln, denn der verdient angeblich 200.000 Euro.

Außerdem kommt Arnautovic auf Seite 242 höchstpersönlich vor.

Also Trifunovic, der meist an Sex denkt, mit seiner Frau und seiner kurzzeitigen Freundin, und denkt er nicht an Sex, dann schimpft er über Sportreporter („die letzten Wappler“).

Überhaupt alle, die ihn kritisieren, möchte er „in die Goschn hauen“.

Alles findet er „scheiße“ ... und bittet ihn jemand, ausnahmsweise etwas Positives zu sagen, sagt er: „Oida, deine Freundin ist geil.“

Auch hält er Toni Polster für intelligent – aber nur, wenn Polster neben Hans Krankl steht.

Schachingers Debütroman ist sehr unterhaltsam, laut Verlag ist er „rotzig und fresh“, das muss nicht unbedingt sein; aber man darf sich nicht täuschen lassen:

So wie Trifunovic den Ball beherrscht (aber den Kampf mit sich selbst noch nicht gewonnen hat), so beherrscht der Autor die sprachlichen Feinheiten eines Wiener Ballesterer – und mehr als das: Zwei beim Sex vergleicht er mit geriffelten Chips, überall Rillen, Poren, Oberfläche.