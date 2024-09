Deutsche Schlagersängerin Ela mit 55 Jahren gestorben

Die deutsche Schlagersängerin Ela ist tot. Michaela Ahlrichs-Wedig, so ihr bürgerlicher Name, ist am 24. August gestorben, wie ihre Geburtsstadt Vechta bestätigte: "Leider ist es traurige Gewissheit." Zuvor berichteten mehrere Medien über einen Nachruf des Fernsehmoderators Uwe Hübner auf der Plattform Facebook vom Samstag.

Ahlrichs-Wedig wurde 55 Jahre alt. Ihr Tod sei plötzlich und unerwartet gewesen, heißt es in einer Traueranzeige von Angehörigen. "Bis zum nächsten Mal am Ende der Welt", steht in der Anzeige - ein Zitat aus einem Lied der Band Valerie's Garten, deren Mitglied Ela in den 1990er-Jahren war. Die Beisetzung soll demnach am 20. September im engsten Familienkreis erfolgen.