Design-Künstler Dominik Schubert hat Erfolg mit sozialkritischen Illustrationen

„Ich habe alle mit dem Stift aus dem Kopf heraus gezeichnet“, erzählt Schubert im KURIER-Interview. „Weil sie so verschieden ausgesehen haben, wollte ich damit etwas zum Thema Diversität machen. Denn man hat heute so einen medialen Druck, wie man auszusehen hat, was man mögen muss und wie man sein muss. Deshalb verliert man sich in einem Wettlauf darum, wie man für andere sein muss und vergisst total auf sich selbst. Und darauf, dass es viel schöner ist, wenn man sich so mag wie man ist. Jeder Mensch hat das Recht sich schön zu fühlen und ist das auf seine eigene Art.“