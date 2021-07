Des Kaisers letztes Schloss

Kaum hatte Kaiser Karl I. am 11. November 1918 in Schönbrunn "den Verzicht auf meinen Anteil an den Regierungsgeschäften" unterzeichnet, verließ er Wien mit Familie und seinen letzten Getreuen. Der aus sieben Automobilen bestehende Konvoi fuhr nach Eckartsau, wo Karl über ein Jagdschloss verfügte, das sich im Privatbesitz der Habsburger befand – im Gegensatz zu Schönbrunn und anderen Palästen, die bereits der jungen Republik zugefallen waren.

Besonders sicher konnte sich Karl während des viermonatigen Aufenthalts in Eckartsau nicht fühlen. Zwar hatte der Wiener Polizeipräsident Schober zehn Polizisten zur Bewachung des Schlosses abgestellt, aber auch die hätten einem ernsthaften Angriff kaum standhalten können. Tatsächlich gab es Drohungen plündernder Banden und der kommunistischen Roten Garde, die den Ex-Kaiser – wie das Monate davor mit dem russischen Zaren und seiner Familie geschehen war – töten wollten. Letztlich kam es aber für die Angehörigen des ehemaligen Erzhauses zu keiner bedrohlichen Situation.Bedrohlich war allerdings der Gesundheitszustand des Kaisers und seiner fünf Kinder, die in Eckartsau alle an der Spanischen Grippe erkrankten. Kaiserin Zita blieb als einziges Familienmitglied von der Infektion, die damals Millionen Todesopfer forderte, verschont. "Mein jüngster Sohn Karl Ludwig, der acht Monate alt war", schreibt Zita in ihren Memoiren, "wäre beinahe gestorben". Erst nach Weihnachten 1918 waren Ex-Kaiser Karl, seine Tochter Adelheid und die vier Söhne außer Lebensgefahr.Der neuen, aus Sozialdemokraten und Christlichsozialen gebildeten Regierung in Wien war es gar nicht recht, dass sich Karl nach wie vor in Österreich aufhielt. Denn der ehemalige Kaiser hatte den Kampf um die Herrschaft noch nicht aufgegeben. So korrespondierte er von Eckartsau aus mit den Königen von Spanien und Großbritannien – mit dem Ziel, die Krone wiederzuerlangen. In verzweifelten Briefen an König George V. bat der abgesetzte Regent um die Entsendung von 10.000 Soldaten, um die Monarchie wiederherzustellen. Doch Karls Appelle wurden meist nicht einmal beantwortet.