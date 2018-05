Der Widerspenstigen Zähmung mit patriarchaler Güte wie Strenge

Ayad Akhtar, 1970 als Sohn pakistanischer Einwanderer in Milwaukee aufgewachsen, bleibt auch in seiner Komödie „The Who and the What“ den ihm bekannten Lebenswelten wie Themen treu.

Afzal, aus Pakistan zugezogen, hat sich in Atlanta zum erfolgreichen Taxiunternehmer hinaufgearbeitet. Seit dem Tod seiner Frau kümmert er sich mit patriarchaler Güte wie Strenge um die beiden erwachsenen Töchter. Die ergebene und gefällige Mahwish, seit ewig mit einem Moslem verheiratet, macht ihm weniger Sorgen.

Doch die hoch intelligente Zarina ist, seiner Meinung nach, eine Widerspenstige, die, wie schon zu Shakespeares Zeiten, gezähmt werden soll. Und flugs befinden wir uns im Akademietheater, wo am Sonntag die Erstaufführung stattfand, in einer herzzerreißenden König-Drosselbart-Variation.

Die Beziehung zu Ryan hatte Afzal brutal unterbunden, da der Christ nicht zum Islam konvertieren wollte. Nun macht er sich auf die Suche nach einem passenden Mann – und datet Kandidaten über einen von ihm im Namen der Tochter installierten Account auf muslimlove.com. Das geht sogar gut. Auch deshalb, weil Eli, der Auserwählte, und Zarina einander schon flüchtig kannten.

Doch der junge Imam, ein Konvertit, weigert sich, Zarina zu „brechen“, wie ihm der Schwiegervater nahelegt. Der „Gutmensch“, die Werte der westlichen Welt verkörpernd, begegnet seiner Frau nicht nur auf Augenhöhe, er unterstützt sie auch moralisch bei ihrer Arbeit an einem Roman mit dem Titel „The Who and the What“, in dem Zarina sich fragend mit dem Propheten Mohammed als Mensch, mit der Überlieferung und dem Frauenbild im Islam auseinandersetzt.