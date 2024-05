"Der Weg zurück": Ein verstörender Abend im Theater Drachengasse

Ausgangspunkt ist das Leid eines Mannes (sehr gut: Sebastian Thiers), der seine Frau bei der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter verloren hat. In einem rasanten Monolog mit extremer Sogwirkung erzählt er, wie es durch eine Art High-Tech-Medizin zum Unglück gekommen ist. Das Kind hat überlebt, doch er will nicht mehr, trifft Vorkehrungen, damit das Kind nach seinem Tod versorgt ist und will sich vom 13. Stock eines Hotels stürzen. Doch im letzten Moment holt ihn der Schrei seiner Tochter zurück ins Leben und bringt ihn zur Erkenntnis, dass sich die Welt ändern muss.

Er gründet die Bewegung „Regression“. Deren Schlagwort: „Wissen ist Qual. Nichtwissen ein Segen!“ Wie im Zeitraffer führt Kelly in seinem flotten Text durch die Generationen, die unter dem Diktat dieser Bewegung leben und in die Barbarei getrieben werden. Anstatt mit Drohnen kämpfen die Menschen mit Fäusten und kehren am Ende zur Forschung zurück.