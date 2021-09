"Der Weg ins Freie“ in der Josefstadt: Brillante Analyse politischer Zustände

Im vom Schnürboden herab schwebenden Salon des Industriellen Ehrenberg (Bühnenbild: Karin Fritz) spielt sich alles ab: Das geistreiche Plaudern über die Kunst, das Spintisieren über tiefe und flüchtige Gefühle, das Sezieren von Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten und die – im fast dreistündigen Stück vielleicht etwas zu ausführliche – Auseinandersetzung mit dem Thema Judentum und dem sich verstärkenden Antisemitismus in Politik, Militär und Gesellschaft. Was zwangsläufig Assoziationen an das Schauspiel „Professor Bernhardi“ (1912) weckt.

Überzeugend als gewissenloser Liebesabenteurer: Alexander Absenger ist der weltfremde adelige Komponist Georg von Wergenthin, der sich jede – auch seine erotische – Unabhängigkeit bewahren will, angehimmelt von der kapriziösen Ehrenberg-Tochter Else (Michaela Klamminger), dem typischen Wiener Mädel aus gutem Hause, geliebt von der jungen Musikerin Anna (Alma Hasun), deren Kind tot geboren wird, spontan geküsst von der klassenkämpferischen Therese (Katharina Klar).