Der Vatikan am Anfang einer Biennale-Karriere

Der Vatikan ist nicht der einzige Zwergstaat, der sich bei der Biennale präsentiert: Bemerkenswert ist unter anderem der Beitrag der Malediven, der von Maren Richter, einst Kuratorin der steirischen „Regionale“, mitgestaltet wurde. In der Ausstellung in einem baufälligen Stadthaus geht es um „Das Verschwinden als Work In Progress“: Das Schicksal des vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Inselstaats gibt dem Beitrag politische Brisanz. Mit Oliver Ressler und Heidrun Holzfeind sind an der Malediven-Schau auch noch zwei österreichische Künstlerpersönlichkeiten beteiligt.